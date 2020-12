Kúpa ojazdeného vozidla od autorizovaného predajcu verzus kúpa od suseda

Hovorí sa, že kúpa auta je tá najhoršia investícia, pretože za relatívne krátky čas stráca auto na hodnote, je potrebné do neho neustále investovať, servisovať ho, nakupovať pohonné hmoty a tak ďalej.

Prevažná väčšina ľudí, pokiaľ sa nejedná o podnikateľov, ktorý kúpu nového automobilu vnímajú predovšetkým ako nástroj optimalizácie daňového základu, uprednostňuje kúpu ojazdených áut. Záujem o kúpu ojazdených áut pritom vychádza najmä z obmedzených ekonomických možností väčšiny obyvateľstva, ako aj presvedčenia, že hoci je auto ojazdené poslúži rovnako ako nové.

Bohužiaľ, vo viacerých prípadoch kúpa ojazdeného auta končí nespokojnosťou na strane kupujúceho, ktorému sa po spravidla krátkom čase od kúpy, objaví na aute vada, pre ktorú je auto buď úplne nepojazdné alebo je síce pojazdné, avšak odstránenie vady vyžaduje nemalú investíciu.

A na tomto mieste je potrebné spozornieť. Spôsob akým sa vyššie načrtnutá situácia bude riešiť závisí práve od toho, či kupujúci, ktorý je fyzickou osobou (nazvime ju pre lepšiu predstavu „bežným občanom“) uzavrel kúpnu zmluvu (ďalej len „KZ“) s autorizovaným predajcom áut alebo s inou fyzickou osobou, napríklad susedom, známym a podobne, u ktorých predaj áut nepatrí do ich podnikateľskej alebo inej obchodnej činnosti. Pre laika možno na prvý pohľad nepodstatný detail, pre následky s tým spojené detail veľmi významný.

V laickej verejnosti je rozšírení a nanešťastie všeobecne akceptovaný úzus, že pokiaľ niečo, resp. čokoľvek kupujem mám na to samozrejme záruku, v ktorej môžem vady kúpenej veci „reklamovať“. Prečo by to malo byť inak u vady, ktorá sa objaví na aute, ktoré som kúpil minulý týždeň od známeho? sestrinho brata? spolužiaka zo základnej školy?

Preto:

Ak totiž kupujúci, ktorý je fyzickou osobou uzatvorí KZ s inou fyzickou osobou vzniká medzi nimi právny vzťah, ktorý sa spravuje inými ustanoveniami zákona, ako vzťah vzniknutý z KZ uzavretej medzi fyzickou osobou a autorizovaným predajcom áut.

Na vzťah založený KZ medzi dvoma fyzickými osobami sa okrem iného neuplatní ust. § 620 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, ktorý upravuje dĺžku zákonnej záručnej doby, pretože ide o ustanovenie, ktoré sa vzťahuje len na tzv. spotrebiteľské kúpne zmluvy, t.j. zmluvy pri ktorých na jednej strane vystupuje fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej alebo inej obchodnej činnosti, teda ako sme ho už vyššie nazvali „bežný občan“ a na strane druhej dodávateľ, t.j. osoba, ktorá pri uzatváraní ako aj plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti (teda napr. autorizovaný servis, prípadne živnostník a pod.).

Zákon teda v prípade pri KZ uzavieranej medzi dvoma fyzickými osobami („bežnými občanmi“) nestanovuje záručnú dobu, v ktorej by kupujúci mohol u predávajúceho uplatniť vady veci, v tomto prípade auta. Nie je však v žiadnom prípade vylúčené, aby medzi dvoma fyzickými osobami došlo k dohode o záručnej dobe. V jednoduchosti povedané aj so susedom od ktorého kupujete auto sa môžete dohodnúť na tom, že Vám poskytne na predávané auto záručnú dobu. Skúsiť to môžete, ale v praxi je takáto dohoda medzi dvoma fyzickými osobami veľmi zriedkavá.

Čo teda robiť ak fyzická osoba uzavrela kúpnu zmluvu s inou fyzickou osobou, pričom medzi nimi nebola dohodnutá záručná doba a po uzavretí zmluvy sa na aute objavia vady?

Podľa zákona nesie predávajúci zodpovednosť za vady, ktoré má vec v čase jej prevzatia kupujúcim ako aj skryté vady, teda vady ktoré existovali už v čase prevzatia veci kupujúcim, avšak vyšli najavo až neskôr.

Občiansky zákonník ponúka v tejto situácií kupujúcemu dve možnosti:

A.) Primeraná zľava z kúpnej ceny

Ak ide o vadu, ktorá je takého charakteru, že auto je naďalej pojazdné, má kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Postup pri vyčíslení primeranej zľavy z kúpnej ceny nie je zákonom stanovený. Môže sa vychádzať z reálne už vynaložených nákladov na opravu vady alebo predpokladaných nákladov, čím de facto dôjde k pokrytiu úhrady vynaložených nákladov na opravu alebo ich poskytnutiu na jej vykonanie. Rovnako je možné na určenie primeranej zľavy siahnuť aj po znaleckom posudku.

B.) Odstúpenie od zmluvy

Pokiaľ ide o takú vadu, v dôsledku ktorej je auto nepojazdné, t.j. neupotrebiteľné, má právo kupujúci od zmluvy odstúpiť. V prípadne platného odstúpenia od zmluvy sa zmluva zruší od jej začiatku, čo znamená, že zmluvné strany t.j. kupujúci a predávajúci sú povinní navzájom si vrátiť poskytnuté plnenia, teda kupujúci je povinný vrátiť predávajúcemu auto a predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu.

Treba však myslieť na to, že ani pri jednej z možností sa nevyhnete komunikácií/konfrontácií s predávajúcim, ktorý sa s najvyššou pravdepodobnosťou bude brániť a nebude chcieť poskytnúť zľavu z kúpnej ceny, či kúpnu cenu pri odstúpení od zmluvy vrátiť. Nie je vôbec ojedinelé, že spor medzi kupujúcim a predávajúcim dospeje až do toho súdneho, v ktorom najdôležitejšie bude preukázanie, že vada, ktorá sa na aute objavila, existovala už v čase prevzatia auta od predávajúceho.

Praktické rady na záver:

Vždy si vopred dôkladne zvážte kúpu auta. Myslite na to, že záručná doba, v ktorej môžete, ako kupujúci reklamovať vady kúpeného auta u predávajúceho je zákonom stanovená len v prípade, ak ste zmluvu uzavreli s autorizovaným predajcom áut, resp. osobou, ktorá pri uzatváraní KZ koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Pokiaľ sa v autách nevyznáte oslovte mechanika, niekoho „od fachu“, aby Vám auto, ktorého kúpu zvažujete prezrel, poradil Vám.

Nepoddajte sa časovej tiesni aj keď auto potrebujete rýchlo, radšej využite možnosť auto si na krátku dobu požičať.

Určite sa s potenciálnym predávajúcim dohodnite na skúšobnej jazde a spíšte do zmluvy zistené vady, ktoré auto má.

Pokiaľ si nie ste istý znením uzatváranej zmluvy obráťte sa právnika alebo advokáta.